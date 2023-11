Hochrangiger Taliban-Funktionär tritt in Kölner Moschee auf

Ein hochrangiger afghanischer Taliban-Funktionär tritt in einer Kölner Moschee auf - und sorgt damit für Aufsehen. Unklar ist, wie der Mann einreisen konnte. Das Auswärtige Amt (AA) hatte den Auftritt von Abdul Bari Omar am Freitag scharf verurteilt. Die Reise sei dem AA nicht angekündigt worden, und dem Mann sei vor seiner Einreise nach Deutschland kein Visum erteilt worden.

Das nordrhein-westfälische Innenministerium erklärte auf Anfrage, bei dem Mann handle es sich um den Leiter der Lebensmittel- und Arzneibehörden in Omar war am Donnerstag in Köln-Chorweiler in einer Moschee aufgetreten, die dem Dachverband Ditib angehört. Der Islamverband distanzierte sich von dem Auftritt, der „Afghanische Kulturverein Köln Meschenich“ habe die als religiös angekündigte Veranstaltung organisiert. Dem Verein sei Hausverbot erteilt worden





🏆 22. weserkurier » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eklat in Köln: Taliban-Funktionär tritt in Ditib-Räumlichkeiten aufAbdulbari Omar ist bei der Ditib in Köln aufgetreten und warb dort offenbar für die Taliban. Der Moschee-Verband weist die Verantwortung von sich. Man sei »schockiert über die Veranstaltung«.

Herkunft: derspiegel - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Polizei Köln: Messerangreifer durch Schuss gestopptDie Kölner Polizei stoppte am Dienstagabend einen Messerangreifer im Kölner Stadtteil Blumenberg.

Herkunft: express24 - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Mutmaßlicher Messerangriff in Köln - Polizei schießt auf 16-JährigenDie Kölner Polizei stoppte am Dienstagabend einen mutmaßlichen Messerangreifer im Kölner Stadtteil Blumenberg.

Herkunft: express24 - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Köln: Messerangreifer (16) bedroht Passanten – Polizei hat VideoDie Kölner Polizei stoppte am Dienstagabend einen mutmaßlichen Messerangreifer im Kölner Stadtteil Blumenberg.

Herkunft: express24 - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Staatsschutzprozess gegen mutmaßlichen PKK-FunktionärVor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg hat am Freitag der Prozess gegen ein mutmaßliches führendes Mitglied der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK begonnen.

Herkunft: ndr - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »

Ex-FIFA-Funktionär Miguel Maduro kritisiert WM-Vergabe 2034: 'Im Hinterzimmer abgesprochen'Der frühere FIFA-Funktionär Miguel Maduro hat das Vorgehen des Fußball-Weltverbandes bei der WM-Vergabe an Saudi-Arabien für das Jahr 2034 harsch kritisiert.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »