Hochkarätige Stripperinnen in New York

Nach dem Finanz-Crash 2008 bleiben in den Stripklubs New Yorks die zahlungskräftigen Banker weg. Doch einige Stripperinnen gehen unkonventionelle Wege, um sich schadlos zu halten. Jennifer Lopez als Darstellerin und Produzentin stürzte sich mit vollem Körpereinsatz in diese temporeiche Produktion, in der Frauen die treibenden kreativen Köpfe sind. Aber auch "Riverdale"-Star Lili Reinhart steht ihr in puncto Einsatz in nichts nach. New York, kurz vor dem großen Finanz-Crash.

Abend für Abend strömen die Männer der Wall Street in den angesagtesten Stripklub der Stadt. Dort ist Ramona der eindeutige Star. Keine kann ihr in diesem Job das Wasser reichen. Sie kennt jede Pose, jeden Trick, jeden Kniff – und sie weiß, wie sie den reichen Gästen auch noch den letzten Dollar aus der Tasche zieht. Als die unerfahrene Destiny neu dazukommt, wird sie schnell von dem harten Wettbewerb der Frauen um den besten Kunden desillusioniert. Doch ausgerechnet Ramona nimmt sie unter ihre Fittiche: Gemeinsam starten sie richtig durch. Sie nehmen mehr Geld ein, als sie sich jemals hätten träumen lassen





