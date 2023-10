Hobsch trifft doppelt: Unterhaching schlägt Mannheim

Die SpVgg Unterhaching hat nach drei erfolglosen Spielen wieder einen Sieg eingefahren. Waldhof Mannheim präsentierte sich vor allem im ersten Durchgang gefährlich, konnte aber mit Effizienz bezwungen werden.gegen Borussia Dortmund II Hawkins, Taz und Bahn von Beginn. Lockl, Abifade und Sohm mussten zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Das Spiel begann optimal aus Unterhachinger Sicht: Hobsch kam nach einem Kontakt von Bahn im Mannheimer Strafraum zu Fall. Den daraus resultierenden Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst und besorgte so die frühe Führung für die Spielvereinigung (3.).

Den Schwung des Blitzstarts nahmen die Hausherren nicht mit. Mannheim hingegen nahm unmittelbar nach dem Treffer die Zügel in die Hand und gab sie bis zur Pause nicht mehr her. Die Gäste dominierten und kamen zu aussichtsreichen Chancen. Immer wieder stand jedoch Unterhachings starker Schlussmann Vollath im Weg.Den Anfang machten Taz aus der Distanz und der quirlige Hawkins im Nachschuss (15.). Beide Male war Vollath jedoch zur Stelle und parierte. headtopics.com

Die Hachinger Abwehr stand in dieser Phase nicht stabil, ließ etwa Jans völlig frei im eigenen Sechzehner zum Abschluss kommen. Weil jedoch auch der Waldhof-Kapitän seine Chance nicht nutzte (29.) und Herrmann nur die Latte traf - erneut reagierte Vollath stark (34.) -, ging es mit der knappen Führung für Unterhaching in die Pause.Nach dem Seitenwechsel blieb Mannheim zunächst die bessere Mannschaft.

Diesmal fanden die Gäste nicht wieder zurück in die Partie. Stattdessen wurde es zerfahrener, es gab erste Gelbe Karten. Die Vorentscheidung für sehr effiziente Hachinger besorgte dann Stiefler, der am ersten Pfosten nach einer Flanke von der rechten Seite parat stand und den Ball über die Linie drückte (74.). headtopics.com

