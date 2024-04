Hitzerekord für die ersten zehn Tage des Aprils in Deutschland

Sommertage mitten im Frühling: Für Anfang April ungewöhnlich hohe Temperaturen erreichten am Wochenende Deutschland . Nach vorläufigen Zahlen von Samstagnachmittag gab es sogar einen Hitzerekord für die ersten zehn Tage des April s seit Beginn der Wetter -Aufzeichnungen. In Ohlsbach im Rheintal wurden 29,9 Grad gemessen, wie der Deutsche Wetter dienst Baden-Württemberg mitteilte. Bisher lag der Rekord für die Monatsdekade (1. bis 11.4.) bei 27,7 Grad, gemessen 2011.

Bei den 29,9 Grad handelt es sich allerdings nur um vorläufige Zahlen. Genauere Erfassungen sollten erst am Abend feststehen, diese werden in der Folge auch noch überprüft. Laut aktuellen DWD-Angaben könnten die bereits hochsommerlichen Werte mitten im Frühling dann nochmal minimal höher liegen. Vielerorts sah es am Samstag entsprechend auch nach einem ganz normalen Sommertag aus: Hartgesottene sprangen in die noch kühlen Seen, Menschen waren mit ihren (Motor-) Rädern unterwegs oder wanderte

Hitzerekord April Deutschland Wetter Temperaturen

