Zwischen „Oh, wie schön“ und „Bitte nicht“: Das ungewöhnliche Sommerwetter-Wochenende mit voraussichtlich einem neuen Hitzerekord Anfang April spaltet die Gemüter. Nach vorläufigen Zahlen gab es bereits heute einen bundesweiten Hitzerekord für die ersten zehn Tage des April s seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen. In Ohlsbach im Rheintal wurden 30,1 Grad gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bisher lag der Rekord für die Monatsdekade (1. bis 11.4.) bei 27,7 Grad, gemessen 2011.

„Große Teile der Messstationen hatten heute neue Höchstwerte für die erste Dekade im April, vor allem in den mittleren und südlichen Bundesländern“, sagte der Sprecher. Bei den 30,1 Grad handelt es sich allerdings nur um eine vorläufige Zahl. Die Daten werden demnach in den kommenden Tagen nochmal überprüft

Hitzerekord April Wetter Deutschland

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

April, April: Die besten WhatsApp-Sprüche für einen April-ScherzAm 1. April muss man generell misstrauisch sein, wenn sich Freunde und Familie melden, denn es könnte ein April-Scherz sein.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Wetter: April-Wochenende bricht Hitzerekord in DeutschlandDas ungewöhnlich warme Wetter am ersten April-Wochenende hat Deutschland bis zu 29,9 Grad Celsius gebracht. Allein mit dem Klimawandel lässt sich das aber...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Ein ungewöhnlich warmes WochenendeZwischen „Oh, wie schön“ und „Bitte nicht“: Das ungewöhnliche Sommerwetter-Wochenende mit voraussichtlich einem neuen Hitzerekord Anfang April spaltet die Gemüter.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Heute beginnt Bayerns Sommer: Biergarten-Wetter schon Anfang AprilMünchen (Bayern) – Sonne und bis zu 30 Grad – darauf haben Wanderer, Radler, Natur- und Biergartenfreunde gewartet. Der 1. Sommertag, und das Anfang April

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Ungewöhnliches Sommerwetter-Wochenende mit Hitzerekord in DeutschlandDas ungewöhnliche Sommerwetter-Wochenende mit voraussichtlich einem neuen Hitzerekord Anfang April spaltet die Gemüter. Sommertage mitten im Frühling: Für Anfang April ungewöhnlich hohe Temperaturen erreichen dieses Wochenende Deutschland.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Sydney: Extremer Regen Anfang April - Wohnviertel unter WasserÜber Nacht regnet es an Australiens Ostküste so viel wie sonst in einem Monat. Sydneys wichtigster Staudamm läuft über, Retter helfen Menschen aus überschwemmten Häusern. Und manchen hilft das Glück.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »