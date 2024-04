Historischer Tag: Hamas-Überfall auf Israel und die Eskalation im Nahen Osten

Der 7. Oktober 2023, der Tag des Hamas-Überfalls auf Israel, hat sich vielen Menschen als historisches Datum eingeprägt. Entsetzt blickte die Welt plötzlich auf den schlimmsten Massenmord an jüdischen Männern, Frauen und Kindern seit dem Holocaust. Bedrückend allerdings war auch, was danach geschah. Israel ließ die Zahl von Todesopfern seiner Offensive in Gaza bereits weit ins Fünfstellige steigen. Der seit Beginn des Gazakriegs beunruhigendste Vorfall geschah am 1. April 2024.

Bei einem vermutlich israelischen Luftangriff auf Irans Botschaft in Damaskus wurden iranische Generäle getötet. Damit nähert sich der Nahe Osten, statt den ohnehin gefährlichen Gazakrieg endlich einzudämmen, einem noch schlimmeren Horror: einem zwischenstaatlichen Krieg zwischen dem Iran und Israel. Irans Präsident Ebrahim Raisi nennt den Luftschlag eine grobe Verletzung internationalen Rechts. Das Problem ist: Raisi hat rech

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Perfider Hamas-Plan: Droht die Ramadan-Eskalation im Nahen Osten?Die Islamisten drohen mit einer Terror-Eskalation zum Fastenmonat

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Krieg im Nahen Osten: Ausländische Helfer in Gaza getötet – Iran droht Israel nach Tötung von GenerälenDie NGO World Central Kitchen versorgte hungernde Menschen in Gaza. Ein mutmaßlich israelischer Luftangriff tötete mehrere Mitarbeiter. Die Hilfsorganisation bezeichnet den Vorfall als »unverzeihlich«. Die israelische Armee will den Vorfall untersuchen. Der Überblick.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Krieg im Nahen Osten: Ausländische Helfer in Gaza getötet – Iran droht Israel nach Tötung von GenerälenDie NGO »World Central Kitchen« versorgte hungernde Menschen in Gaza. Ein mutmaßlich israelischer Luftangriff tötete mehrere Mitarbeiter. Die Hilfsorganisation bezeichnet den Vorfall als »unverzeihlich«. Die israelische Armee will den Vorfall untersuchen. Der Überblick.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Tag für Tag Benz-Baracken': Abschied vom geliebten Zuhause?München (ots) Elvis überlegt, die Benz-Baracken zu verlassen Dieter erhält ein Stellenangebot als Staplerfahrer Ausstrahlung am Diensta

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Tag für Tag Benz-Baracken': Abschied vom geliebten Zuhause?München (ots) - - Elvis überlegt, die Benz-Baracken zu verlassen- Dieter erhält ein Stellenangebot als Staplerfahrer- Ausstrahlung am Dienstag, 19. März, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEIElvis gefällt die Entwicklungen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Milliardär Mark Cuban setzt auf Bitcoin statt auf Gold - den ganzen Tag, jeden Tag.Der 'Shark Tank'-Milliardär und Investor Mark Cuban hat sich zur jüngsten Rallye von Bitcoin geäußert und erklärt, dass er in die Kryptowährung investiert hat, weil sie sich gut als Wertaufbewahrungsmittel eignet.

Herkunft: de_cryptonews - 🏆 65. / 61 Weiterlesen »