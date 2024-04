Historischer Sieg für Bayer Leverkusen: Deutscher Meister nach 5:0-Sieg gegen Werder Bremen

Was für unglaubliche Bilder aus Leverkusen! Nach dem 5:0- Sieg gegen Werder Bremen und der damit feststehenden Deutschen Meisterschaft stürmten die Fans den Rasen der BayArena, später wurde die Party auf die ganze Stadt verteilt. Der 14. April 2024 – ein historisches Datum in der Vereinsgeschichte, noch nie zuvor war Bayer Leverkusen Deutscher Meister . Das geflügelte Wort „Vizekusen“ ist damit endgültig Geschichte.

20 Uhr zur Welt, gut drei Stunden nach Abpfiff. Er ist 54 Zentimeter groß und wiegt 3850 Gramm. Rayan ist ein arabischer Vorname – und passt wie die Faust aufs Auge. Denn so heißt im Islam eines der Tore zum Paradies. Das Paradies dürfte die Werkself mit dem ersten Titel nun wohl auch erreicht haben. Und: Die genaue Namensbedeutung ist „gewässert“, „prächtig“ oder „prunkvoll“ – und was wäre prunkvoller als dieser erste Titel? Hier an unserer EXPRESS.

