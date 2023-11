Historisch oder halbherzig – was bringt der Ampel-Asyl-Plan? Historisch oder ernüchternd? Nach 17 Stunden Sitzung sind Bund und Länder mit ihren Verhandlungen zur Migration zufrieden und verkünden ihre Ergebnisse. Im Zeitraum Januar bis Oktober 2023 haben insgesamt 286.638 Personen einen Asylantrag in Deutschland gestellt (267.384 Erst- und 19.254 Folgeanträge). Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (159.669 Erstanträge) bedeutet dies einen Anstieg um 67,5 Prozent. 19.

506 der Erstanträge im Jahr 2023 betrafen in Deutschland geborene Kinder im Alter von unter einem Jahr. Die meisten Anträge reichten Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei ein. Nicht enthalten in diesen Zahlen sind die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, da sie keinen Asylantrag stellen müssen. Laut Bundesinnenministerium leben derzeit rund knapp 1,1 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland





