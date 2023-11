Historikerin kritisiert Buch von Hubert Seipel

Die Osteuropa-Historikerin Franziska Davies hat schon 2021 das Werk von Hubert Seipel scharf kritisiert. Heute sagt sie: „Das hätte man schon damals schärfer formulieren können“ - und legt nach.sollen über Umwege in die Taschen des preisgekrönten deutschen Fernsehjournalisten Hubert Seipel geflossen sein. Der Putin-Biograf hat seinem Arbeitgeber, dem NDR, seine Nebeneinkünfte verschwiegen.

Das belegen vertrauliche Dokumente aus Zypern, dieRussland braucht“, das 2021 erschien, wurde aus Davies´ Sicht seinerzeit nicht kritisch genug betrachtet. „Man hätte das Ganze schon damals schärfer formulieren können, hier wird wirklich - mit durchaus geschickten Mitteln - Desinformation im Sinne des Kremls verbreitet“, sagt sie gegenüber FOCUS online.Seipel habe in seinem Buch letztlich das typische pro-russische Narrativ verbreitet. „Sein Buch erfüllt weder wissenschaftliche noch journalistische Mindeststandards“, sagt Davie

:

FOCUSONLİNE: Skandal um deutschen TV-Journalisten: Zahlungen aus Russland verschwiegen Hubert Seipel , ein preisgekrönter deutscher TV-Journalist und Putin-Biograf, hat für seine Arbeit Hunderttausende Euro aus Russland erhalten und dies verschwiegen. Sein Buch verlag und der NDR reagieren nun auf den Skandal.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

ZDF: Geheimverträge enthüllen russische Oligarchen in ZypernGeheime Verträge zeigen, wie russische Oligarchen in Zypern über Briefkastenfirmen ihren Reichtum mehren und versuchen, Sanktionen zu umgehen. Der deutsche TV-Journalist Hubert Seipel hat für seine Arbeit Hunderttausende Euro aus Russland erhalten und dies verheimlicht.

Herkunft: ZDF | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Die Welt im Aufruhr - Herfried Münkler ordnet den Blick auf das 21. JahrhundertDie Welt wird gefährlicher, sie ist in 'Aufruhr'. Herfried Münkler sortiert sie in seinem neuen Buch virtuos und ordnet den Blick auf das 21. Jahrhundert.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Wie geht's weiter im Nahost-Konflikt?Gibt es noch Hoffnung auf eine Lösung? Nur nach dem Ende der Hamas und dem Rücktritt der Netanjahu-Regierung, sagt Professor Meron Mendel.reden - eine deutsche Debatte" wenden Sie sich gegen ein Schwarz-Weiß-Denken. In Deutschland gehe es häufig um die Frage, auf welcher Seite man stehe, auf der israelischen oder der palästinensischen. Ihr Buch kann als Plädoyer für mehr Differenzierung verstanden werden. Es ist im März 2023 erschienen. Die Massaker der Hamas am 7. Oktober sind eine Zäsur. Welche Gültigkeit haben Ihre Worte heute noch?: Meine Kritik galt der Polarisierung zwischen den beiden Lagern in der deutschen Debatte: 'Pro-Israel' einerseits, 'Pro-Palästina' andererseits. Es ist festzustellen, dass bei vielen Menschen dabei die Urteilskraft völlig aussetzt, zugunsten der vollständigen Loyalität zu einem Lager. Diese Problematik zeigte sich nach dem 7. Oktober deutlicher denn je.... ist Historiker, Publizist, Pädagoge

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Volker Beck wirft Thunberg Israel-Hass vorVolker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, wirft Greta Thunberg Israel-Hass vor. Dazu delegitimiere sie Israels Selbstverteidigung. Das sei unanständig, so Beck.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Israel wirft der Hamas vor, das Al-Schifa-Krankenhaus als Kommandozentrale zu nutzenIsrael wirft der Hamas vor, das Al-Schifa-Krankenhaus als Kommandozentrale zu nutzen. Die Terrororganisation bestreitet das. Wer sagt die Wahrheit?

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »