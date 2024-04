Historiker fordert Verlegung des 'Neuen Corveyer Tors'

Höxter. Liegt der Hinweis auf das „Neue Corveyer Tor “ heute an der richtigen Stelle? Nein, sagt Historiker Ernst Würzburger und hatte per Bürgerantrag an den Ortsausschuss Stadtkern eine neue Verlegung – also eine Umsetzung – der Sandstein-Bodenplatte im 2023 zur LGS neu gestalteten Gehweg gefordert.

Die Begründung von Würzburger lautete: Die Notwendigkeit der Umsetzung oder Beseitigung ergebe sich allein schon daraus, „dass die Positionierung der Bodenplatten suggeriert, dass die beiden Torsäulen etwas mit der Stadtbefestigung und damit dem Neuen Corveyer Tor zu tun haben – wie dies auch schon von Stadtführern behauptet worden ist“, so Würzburger in seinem Bürgerantrag.

