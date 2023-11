Hisbollah feuert mehr als 50 Raketen auf Nordisrael ab

Die Hisbollah-Miliz hat nach eigenen Angaben mehr als 50 Raketen aus dem Libanon auf den Norden von Israel abgefeuert. Der Direktor des Al-Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen ist festgenommen worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Hisbollah: Mehr als 50 Raketen auf Nordisrael abgefeuertKatar: Feuerpause und Geisel-Freilassung morgenLeitende Ärzte der Al-Schifa-Klinik festgenommenIsrael: Angriff auf Hisbollah-Stellungen im Libanon - Miliz meldet mehrere ToteBiden spricht mit Netanyahu und hofft auf Freilassung aller Geiseln Israels Armee will bis Beginn der Feuerpause weiterkämpfen Israels Armee will eigenen Angaben zufolge ihre Kämpfe im Gazastreifen bis zum Beginn der Feuerpause weiterführen. Die Angriffe des Militärs könnten bis dahin vor allem im umkämpften Norden intensiviert werden, kündigte Armeesprecher Richard Hecht an. Der Einsatz dauere so lange an, bis die Armee eine Anweisung zur Einstellung der Kämpfe von der israelischen Regierung erhalt





