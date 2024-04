Hiroshi Aoyama kämpft mit der Kraftlosigkeit des Honda Production-Racers

Auch Hiroshi Aoyama hatte bei den Testfahrten in Sepang mit der Kraftlosigkeit des Production-Racer s von Honda zu kämpfen. Er belegte Rang 16.Im Team von Jorge «Aspar» Martinez gab es in Sepang viele enttäuscht e Gesichter, nachdem Nicky Hayden und Hiroshi Aoyama mit dem hochgelobten Production-Racer von Honda nur die Plätze 13 und 16 erreichten. Aoyama büßte 2,8 sec auf die Bestzeit von Marc Márquez auf der Werks- Honda ein.

Auch der Rückstand auf Open-Konkurrent Aleix Espargaró auf der FTR-Yamaha war enorm. Er lag bei 2,3 sec. Aoyama war einer der fleißigsten Fahrer auf der Strecke und drehte stolze 66 Testrunden mit der RCV1000R. Am Ende der Donnerstagssitzung verbesserte er seine Zeit im 0,6 sec. «Wir wollten am letzten Tag zunächst an der Federung arbeiten, aber wir haben uns dann doch auf die Elektronik konzentriert. Das hat viel Zeit gekostet, vielleicht zu viel. Gut ist, dass wir uns leicht verbessert habe

Hiroshi Aoyama Testfahrten Sepang Honda Production-Racer Platzierung Enttäuscht

