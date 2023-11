Hinten bremsen mit dem linkem Zeigefinger

Nun hat Beringer eine Armatur gebaut, bei der die hintere Bremse mit dem linken Zeigefinger betätigt wird. Die Umstellung auf diese Betätigung wird ermöglicht durch die Quickshifter Up & Down, die heute an jedem modernen Sportmotorrad verbaut sind. Mit diesen Quickshiftern bedient der Fahrer die Kupplung nur noch zum Losfahren und Anhalten manuell mit dem Kupplungshebel.

Wird die hintere Bremse mit dem Zeigefinger statt mit dem Bremspedal betätigt, hat das mehrere Vorteile: Die Bremse ist mit einem oder zwei Fingern feinfühliger zu bedienen als mit dem Fuss, der in einem Racingstiefel steckt. Die hintere Bremse kann auch in grosser Rechts-Schräglage uneingeschränkt bedient werden. Dazu muss die Position des rechten Fusses für die Betätigung der Bremse nicht verändert werden.

Der Haken: Vorerst kann die Beringer-Armatur nur an Motorrädern verbaut werden, deren Kupplung per Seilzug betätigt ist. Um eine Verwechslung zu vermeiden, ist bei dieser Armatur der Kupplungshebel um 20 Grad mehr nach vorne abgespreizt. Der Lenker-Hauptbremszylinder hat einen Durchmesser von 12,7 mm und ist dadurch mit den meisten Hinterrad-Bremszangen kompatibel. Später sollen weitere Durchmesser hinzukommen. Der Preis ist noch nicht bekannt.

