HIGHLIGHTS: Bengals holen dritten Sieg in Folge bei den 49ers

Wenige Tage nach der Rückkehr aus dem Concussion Protocol erleidet Quarterback Brock Purdy einen erneuten Schlag gegen den Kopf. Die NFL reagiert nicht und sendet damit ein fatales Signal - ein Kommentar.Nach der Niederlage der San Francisco 49ers im Monday Night Game von Woche sieben gegen die Minnesota Vikings klagte Quarterback Brock Purdy auf dem Rückflug über Symptome einer Gehirnerschütterung.

Purdy landete daraufhin am Dienstag im Concussion Protocol der Liga, erhielt durch einen unabhängigen Arzt aber bereits am Samstag wieder die Freigabe für die kommende Begegnung. Wie die NFL dann aber in einer kritischen Aktion agierte, ist hochgradig fahrlässig und sendet ein fatales Signal.Zwei Minuten vor Spielende gab es dann erneut eine Schrecksekunde um den jungen Quarterback.

Das Fatale an der Szene: San Franciscos Hoffnungsträger knallte in Folge des Tackles mit voller Wucht mit dem Kopf auf den Boden. Nach dem Aufprall griff sich der Youngster im Liegen reflexartig sofort mit beiden Händen seitlich an den Helm, die Szene wurde deutlich ersichtlich auch von den TV-Kameras in den Wiederholungen eingefangen.Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. headtopics.com

Und damit nicht genug! Als die Bengals wenig später noch einmal punten mussten, schickten die 49ers ihren Playmaker völlig verantwortungslos nochmals für zwei Passversuche mit ablaufender Uhr aufs Spielfeld.Eine Szene, die reichlich Fragen aufwirft und die Entscheidungsträger der NFL in der brisanten Thematik zum wiederholten Male in keinem guten Licht dastehen lässt.

Dass die Liga aber eines ihrer aktuell vielversprechendsten Talente nach dem besorgniserregenden Vorfall wenige Tage zuvor nicht mit Argusaugen betrachtet und bei der kleinsten Auffälligkeit zu seinem eigenen Schutz aus dem Verkehr zieht, ist unerklärlich. headtopics.com

Brock Purdy (San Francisco 49ers) ist nach Gehirnerschütterung wieder einsatzbereitQuarterback Brock Purdy ist nach einer Gehirnerschütterung im Monday Night Game gegen die Vikings wieder einsatzbereit. Er hat alle Schritte des Concussion Protocols durchlaufen und trainierte vollständig mit. Die NFL hat den Umgang mit Gehirnerschütterungen verschärft, um Spieler zu schützen. Im Spiel gegen die Colts erlitt Purdy einen harten Hit, kehrte aber nicht mehr aufs Feld zurück. Der Spielmacher wird in Woche 8 nicht spielen können, da er mit Schwellungen in der Schulter zu kämpfen hat. Weiterlesen ⮕