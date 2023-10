Highlander: Reboot des Fantasy-Klassikers nimmt wichtigen Schritt nach vorne

Highlander soll schon seit Jahren einen Reboot vom John-Wick-Regisseur erhalten, jetzt ist dem Projekt endlich ein wichtiger Schritt nach vorne gelungen.Nach Geralt von Riva wird Henry Cavill zum unsterblichen Highlander und darf dafür erneut in einer Fantasy-Produktion das Schwert schwingen. Bildquelle: Netflixlängst die nächste große Fantasy-Rolle geschnappt. Und dem Film-Reboot von Regisseur Chad Stahelski ist jetzt ein großer Schritt nach vorne gelungen.

Das Highlander-Original wurde übrigens mit Christopher Lambert, Sean Connery und Clancy Brown in den Hauptrollen veröffentlicht. Im Film selbst bekriegen sich (fast) unsterbliche Schwertkämpfer, die einander nur durch das Abtrennen des Kopfes töten können.

Tatsächlich gab es insgesamt vier Filmfortsetzungen (die letzte 2007), die aber allesamt nicht an das Original herankommen. Darüber hinaus wurde Highlander im Zuge eines animierten Spin-Offs fortgeführt, außerdem gab es ganze drei TV-Serien.An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich habe Highlander als Kind geliebt. Ein unsterblicher Krieger, der durch die Zeitalter reist und immer wieder alles verliert, was er liebt - ein Stoff für die Ewigkeit! Außerdem gibt's coole Schwertkämpfe, einen Soundtrack von Queen und beste 80er-Vibes. Nun, und dann kamen derart schlechte Fortsetzungen, dass sich selbst die Grabbelkiste in der Videothek dafür zu schade war.

