High-Fashion-Modefirma insolvent: Investoren dringend gesucht

Die Gründe für die Schieflage des Unternehmens seien der inflationsbedingte Umsatzrückgang sowie die Preissteigerungen der Kollektionen."Die Art, wie wir Mode einkaufen, hat sich wohl noch nie so grundlegend verändert, wie in den vergangenen anderthalb Jahren. Dieser Veränderung wollen und werden wir mit unserer Neuaufstellung Rechnung tragen.

Der Geschäftsbetrieb soll laut der Kanzlei Schulze & Braun ohne Einschränkungen weiterlaufen."Die Bestellungen werden wie geplant bearbeitet, verpackt und geliefert. Neubestellungen sind im Online-Shop und über den neuen Katalog möglich", sagt Angerer. Etwa 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen.

Sollte das nicht gelingen, gibt es einen Plan B:"Der Einstieg eines Investors wäre in das bestehende Unternehmen denkbar, es ist aber auch die Integration der Marke und der Vertriebsstrukturen von MADELEINE Mode in das Portfolio eines anderen Modehändlers möglich", erklärt die Kanzlei Schulze & Braun.

