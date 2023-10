Der frühere Flughafen wird immer mehr zum Fluchthafen. In einem Containerdorf am Columbiadamm leben schon länger 800 Ukrainer. Zudem wurden zwei Hangars (2, 3) bereits Ende 2022 mit 850 Asylbewerbern belegt. Und jetzt der dritte – ein vierter wird demnächst für Freizeitaktivitäten ausgestattet.

In der Abflughalle, in der vor zwei Wochen noch 100 Jahre Tempelhof gefeiert wurde, stehen jetzt 400 Feldbetten für den NotfallDer Druck ist groß: In Hangar 1 wurden innerhalb von elf Tagen 150 Wohncontainer aufgestellt. Auf jeweils zwölf Quadratmeter ist Platz für vier Doppelstockbetten, vier Spinde, einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen.

Damals standen hier dünne Trennwände zwischen den Betten, es war laut, und das Licht musste für alle gleichzeitig abgeschaltet werden. „Jetzt gibt es mehr Privatsphäre. Die Scheiben der Container wurden zudem gefrostet, damit man nicht hineinschauen kann“, erklärt Projektleiterin Ellen Woelk (45), die 2022 auch schon das Ankunftszentrum in Tegel aus dem Boden gestampft hat.Die Flüchtlingslage in Berlin hat sich nochmal verschärft. headtopics.com

Tserend Uranchimeg (45) kam vor 20 Jahren aus der Mongolei, arbeitete dann in Hotels. Inzwischen wechselte sie zur Arbeiterwohlfahrt, gibt Bettwäsche und Handtücher an die Flüchtlinge ausÜber die Kostenverteilung verhandeln die Ministerpräsidenten demnächst noch einmal mit dem Bund. Der andere große Flug- bzw. Fluchthafen in Tegel mit aktuell 4600 Betten kostet Monat für Monat 40 Millionen Euro.

Aber die Bauplatzsuche ist schwierig – demnächst sollen in Zusammenarbeit mit den Bezirken Grundstücke ausgewählt werden. Noch nicht geklärt sind die medizinische Versorgung vor Ort und der Unterricht für Kinder. Die Bildungssenatorin hatte eigene Willkommensklassen in separaten Bauten angekündigt. Gestern hieß es, die Zahl der schulpflichtigen Kinder sei momentan überschaubar. Möglicherweise findet auch der Unterricht in einem Hangar statt.Die bezirklichen Schulen sind jedenfalls am Limit. headtopics.com

