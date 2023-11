Heute im TV: Vergessener Jason Statham-Film, der wegen eines berüchtigten Sci-Fi-Flops völlig im Chaos versank

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

KINODE: „For All Mankind” Staffel 5: Wird es mit der Sci-Fi-Serie weitergehen?Nach mittlerweile vier Staffeln, fragen sich viele Fans ob es mit „For all Mankind” noch weitergehen wird. Die Antwort darauf geben wir euch hier.

KINODE: „Star Wars“-Referenz: „Star Trek“-Serie macht sich über Disney und ihre Sci-Fi-Marke lustigNach langjährigen Differenzen zwischen „Star Wars“- und „Star Trek“-Fans äußerte nun eine „Star Trek“-Serie Kritik an „Star..

FN_NACHRICHTEN: Huawei ehrt die Gewinner der Wukong-Huahua Sci-Fi AI Fine-Tuning and Application CompetitionChengdu, China (ots/PRNewswire) - Die Gewinner der Wukong-Huahua AI Fine-Tuning and Application Competition, die unter dem Motto 'Science Fiction and Creativity' stand, wurden von Huawei auf dem 'Science

GAMEPRO_DE: Noch diese Woche erscheint ein neues Sci-Fi-Horror-Adventure in der Unreal Engine 5Am 3. November erscheint mit Quantum Error ein neuer Horror-Shooter mit Sci-Fi-Elementen auf Basis der Unreal Engine 5 für PS4, PS5 und PC.

DERSPIEGEL: Folge einer gewaltigen Kollision: Im Erdmantel könnten bis heute Überreste eines Urplaneten steckenUnser Mond ist im jungen Universum wohl bei einem Zusammenstoß der Erde mit dem Himmelskörper Theia entstanden. Teile davon könnten bis heute in ihrem Mantel stecken, darauf deutet eine Simulation hin und Gestein auf Hawaii.

PROMIFLASH: Wie denkt Jason Momoa über Verlobung von Ziehtochter Zoe?Ist er zufrieden? Jason Momoa (44) ging zwölf Jahre gemeinsam mit Lisa Bonet (55) durchs Leben. Ihre Tochter Zoe Kravitz (34) behandelte er dabei wie seine eigene. Zoe hat ihr privates Glück mittlerweile in Channing Tatum (43) gefunden und teilt seit 2021 ihr Leben mit dem Schauspieler.

