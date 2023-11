Heute im Fokus: Bank von England

Den vollständigen Artikel lesen ...Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen!Hier klicken

FN_NACHRICHTEN: Wissing bei Gipfel in England: Müssen Fokus auf Chancen von KI setzenMILTON KEYNES (dpa-AFX) - Digitalminister Volker Wissing hat zum Auftakt des internationalen Gipfels zur Sicherheit von Künstlicher Intelligenz (KI) in Großbritannien davor gewarnt, die Chancen der Technologie

DLFNACHRICHTEN: Habeck nimmt an Gipfel in England teil - internationale Regulierungen im FokusBundeswirtschaftsminister Habeck nimmt heute am Gipfeltreffen zur Sicherheit von Künstlicher Intelligenz teil.

FOLLOW_THE_G: Teufel legt Frühstart hin: Black-Friday-Angebote schon heuteBei Teufel sind bereits jetzt die Black Friday Deals im Rahmen der „Novembermania“ gestartet. So bekommt ihr ab sofort satte Rabatte auf viele hochwertige Soundprodukte und könnt tolle Schnäppchen ergattern. Die Highlights haben wir hier für euch zusammengestellt.

FN_NACHRICHTEN: Ethereum Kurs hält sich über 1.800 Dollar - Jerome Powell im FokusAngesichts der anhaltenden Zulassungsspekulationen in Bezug auf den ersten börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETFs auf US-amerikanischen

SIXXTV: Sommer Partner-Horoskop: Gefühle und Beziehungen im FokusDie ersten Sonnenstrahlen versetzen einige Paare in einen wahren Liebesrausch: Starke Gefühle stehen auf dem Programm für diesen Sommer. Doch bei einigen Paaren besteht noch Klärungsbedarf, um ihre Gefühle zu verstehen und in Einklang zu bringen. Um herauszufinden, ob deine Gefühle Achterbahn fahren, empfehlen wir einen Blick in unser Partner-Horoskop für den Sommer. Es gibt dir Aufschluss darüber, wie sich eure Beziehung in den kommenden Monaten entwickeln könnte.

FN_NACHRICHTEN: Devisen: Euro vor Fed-Entscheid recht stabil - Zudem US-Schuldenpläne im FokusFRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich nach seinen deutlichen Vortagesschwankungen am Mittwoch recht stabil gehalten. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0548 US-Dollar gehandelt und

