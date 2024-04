Heuschnupfen-Zeit: Warum Regen für Allergiker problematisch sein kann

Es ist Heuschnupfen -Zeit in Deutschland. Die Pollen fliegen und die Taschentücher erfreuen sich ihrer Daseinsberechtigung. Allergiker freuen sich allerdings eher weniger. Es sei denn, es regnet, denn Regen reinigt bekanntlich die Luft. Man kann wieder frei durchatmen. Oder doch irgendwie nicht? Gefühlt verschlechtert sich bei einigen Betroffenen ihr Zustand durch starken Regen .

Regen reinigt die Luft, ein Großteil der Pollen wird aus der Luft gespült. Aber Starkregen und Gewitter können es Allergikern tatsächlich erstmal schwer machen. Denn die bringen die Pollen zum Platzen. Die Pollenkörner erleiden einen sogenannten osmotischen Schock: Sie nehmen zu viel Flüssigkeit auf, fallen mit dem Regen zu Boden und platzen dort. Infolgedessen setzen sie noch mehr Allergene frei, die nun wesentlich kleiner sind.

Gräserpollen werden normalerweise problemlos von unserer Nase gefiltert, weil sie viel größer sind. In den kleinen Bestandteilen könnten sie bis in die Lunge gelangen und dort starkes Asthma auslösen. Manche Allergologen bezeichnen das als “Gewitter-Asthma”.Als Allergiker hilft da nur, bei Starkregen und Gewitter zuhause zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten.

Parallel dazu lassen Umweltschadstoffe wie Stickoxide die Pollen aggressiver werden: Sie setzen mehr Eiweiße frei, die Allergien auslösen können. Wo gerade welche Pollen unterwegs sind, können SieDieser Artikel ist erstmals am 25. Mai 2020 auf BR24 erschienen. Das Thema ist weiterhin aktuell. Daher haben wir diesen Artikel erneut publiziert.

