Hessen plant knallharte Kiffer-Kontrollen

Seit Montag darf in Deutschland legal gekifft werden, doch die neue Freiheit der Cannabis-Fans hat enge Grenzen. Und dass die eingehalten werden, darauf wird zumindest in Hessen strengstens geachtet! Als erster Ministerpräsident kündigt Boris Rhein (52, CDU) knallharte Kiffer-Kontrollen an. Er gilt als erbitterter Gegner der Cannabis-Freigabe. Auch Hessens schwarzer Sheriff Roman Poseck (53, CDU) warnt: „Wir müssen damit rechnen, dass unser Land unsicherer wird.

“war im Bundesrat zwar nicht zu verhindern, doch jetzt will Rhein immerhin verhindern, dass Kiffer die Grenze des Erlaubten überschreiten. Rhein zu BILD: „Hessen wird sich rüsten, um das Ampel-Chaos bestmöglich zu begrenzen und mit konsequenten Kiffer-Kontrollen Missbrauch zu verhindern.“▶ Im Umkreis von 100 Metern um Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen, Sportstätten und Spielplätzen ist der Cannabis-Konsum verboten.sieht man, dass in vielen Großstädten nahezu ganze Stadtteile Kiff-Verbotszonen sin

