Hessen: Pferd läuft vor einen Lastwagen und stirbt

Das Tier sei in der Nacht zum Donnerstag von einem Gestüt in der Nähe ausgebüxt, sagte ein Sprecher der Polizei Groß-Gerau. Der Fahrer des Lastwagens sei bei der Kollision nicht verletzt worden. Die B44 musste nach Angaben des Polizeisprechers für ungefähr zwei Stunden gesperrt werden. Der stark beschädigte Lastwagen sei abgeschleppt worden.

