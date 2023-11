Hessen: Geldautomat gesprengt. Täter können mit Beute flüchten

Nach der Sprengung hätten diese zwei Täter gesehen, die in einem dunklen Auto flüchteten. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten Geld erbeuten konnten. Die Höhe war zunächst unklar. Auch zur Schadenshöhe war zunächst nichts bekannt. Das Erdgeschoss des unbewohnten Gebäudes sei verwüstet, sagte der Polizeisprecher.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STERNDE: Diebstahl: Geldautomat gesprengt. Täter können mit Beute flüchtenPoppenhausen (lhe) - Unbekannte haben in Poppenhausen (Kreis Fulda) einen Geldautomaten gesprengt. Die Explosion des in einer Bankfiliale befindlichen

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Thüringen: Überfall mit Armbrust auf Imbiss: Täter flüchtet ohne BeuteAktuelle Nachrichten aus Thüringen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Hessen: Weiter Wolken und Regen in HessenAktuelle Nachrichten aus Hessen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Hessen: Nach Überfall in Geschäft: Mutmaßlicher Täter in HaftAktuelle Nachrichten aus Hessen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

FOCUSONLINE: Berlin: Diebe fahren rückwärts mit Auto in Supermarkt und sprengen GeldautomatenUnbekannte Täter haben in einem Berliner Supermarkt einen Geldautomaten gesprengt und sind mit der Beute entkommen.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Hessen: Innovative Unternehmen als 'Hessen-Champions' ausgezeichnetAktuelle Nachrichten aus Hessen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕