Hessen: Einsatz bei Hessischem Rundfunk nach Fund von Gegenstand

Nach Angaben des Polizeisprechers sind Spezialisten vor Ort, die den Gegenstand untersuchen. Noch könne nicht gesagt werden, ob von dem Gegenstand eine Gefahr ausgehe. Er sei in einem nicht-öffentlichen, für Besucher nicht zugänglichen Bereich gefunden worden.

Erst am Dienstagmorgen war in einer belebten S- und U-Bahnstation in der Frankfurter Innenstadt eine funktionstüchtige Handgranate entdeckt worden. Ob möglicherweise ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar.

