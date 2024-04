Ein Tierheim teilt herzzerreißende Aufnahmen eines Hundes, der von seiner Familie abgegeben wird, auf TikTok. Doch die Hoffnung auf ein Happy End hat Macaroni noch nicht aufgegeben. Ein rührendes Video, das @hitlivingfoundation auf der Social-Media-Plattform hochgeladen hat, zeigt die traurigen Momente, in denen die einjährige Hündin Macaroni erkennt, dass ihre Familie sie im Tierheim abgibt.

„Macaroni weinte und zitterte in unseren Armen, während sie realisierte, dass ihre Familie sie verlassen wird“, schreiben die Retter von HIT Living Foundation in Los Angeles in dem Video. Macaroni hat sich jedoch gut im Tierheim eingelebt und genießt ihre Zeit mit den anderen Hunden. Sie ist verspielt und liebt es, herumzutollen. Das Tierheim hofft, dass Macaroni bald ein neues Zuhause bei einer liebevollen Familie finden wird

