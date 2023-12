Herzogin Sophie: Das sagen Royal-Fans zum Auftritt von Sohn James in Sandringham

Am ersten Weihnachtstag fanden sich die Mitglieder des britischen Königshauses zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst in Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk ein. Auch König Charles', 75, Bruder, 58, und den beiden gemeinsamen Kindern James, Earl of Wessex, 16, und Lady Louise, 20 – und entzückte damit die Fans der Royals.

Denn für James war es der erste öffentliche Auftritt seit mehreren Monaten: Zuletzt hatte sich der 16-Jährige bei der Jetzt wurde der Teenager zusammen mit seinen Eltern und seiner älteren Schwester auf dem Weg in die St.-Mary-Magdalene-Kirche abgelichtet. Für den feierlichen Anlass hatte sich der royale Spross in Schale geworfen: Zu einem schicken Anzug in Marineblau trug er einen passenden Mantel, ein weißes Hemd und Krawatt





gala » / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gewinnt das umfangreichste Zelda, das es je gab und einen passenden RucksackChefredakteur seit 2011, Gamer seit 1984, Mensch seit 1975, mag PC-Engines und alles sonst, was nicht FIFA oder RTS heißt.

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

Persönlicher Erfahrungsbericht: Das Leben mit einem NeugeborenenEin frischgebackener Vater teilt seine Erfahrungen und Erkenntnisse über das Leben mit einem Neugeborenen.

Herkunft: swr3 - 🏆 62. / 61 Weiterlesen »

Flared Pants kombinieren: So setzen Sie das Trend-Piece zu jeder Saison gekonnt in SzeneFlared Pants sind Schlaghosen, die sich im oberen Teil bis zum Knie durch einen körperbetonten Schnitt, der ab dem Knie in einen leichten bis weiten Schlag übergeht, auszeichnen. Wir verraten Ihnen, was hinter dem Hosentrend steckt und geben die besten Tipps zum Kombinieren – für jede Saison.

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »

Tiktok will Amazon das Wasser abgrabenTiktok expandiert und plant den Start des Tiktok Shops in Deutschland. Influencer bereiten sich bereits auf den Verkauf von Produkten über die Plattform vor.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Fische: Saturn verleiht dir neue StärkeDu bist Sternzeichen Fische? Erfahre im Jahreshoroskop 2024, ob das neue Jahr für dich ein Glückstreffer oder eher eine Enttäuschung wird.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Das Quarterback-Ranking zum DezemberDie NFL geht im kalten Dezember in die heiße Phase. Grund genug für ran, einmal alle aktuellen 32 Starting-Quarterbacks der 32 Teams zu ranken und einen Blick auf ihre Leistungen zu werfen (Stand: 01.12.2023).

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »