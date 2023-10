Herthas Nader Jindaoui – Sein Sohn soll ein Kämpfer werden

Ihre Tochter Imani (2) bekommt einen Bruder. Und jetzt enthüllt das Paar auch endlich den Namen ihres ungeborenen Sohnes.

In einem YouTube-Video verraten Nader und Louisa den Namen und wie und wo sie auf diesen gekommen sind. Nader und Louisa haben sich für den Namen „Nidal“ entschieden. Dieser steht tatsächlich auch schon länger fest, verraten sie auf YouTube.Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der

„Wir sind in Spanien auf den Namen gekommen. Da haben wir geredet, was, wenn wir mal einen Jungen bekommen. Wie werden wir ihn nennen? Und da haben wir ein paar Namen gehabt. Und der Name hat uns voll gefallen. Und jetzt haben wir lange überlegt, ob es doch ein anderer Name wird, aber der gefällt uns am meisten“, so Nader im Video.Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. headtopics.com

Angreifer Nader El-Jindaoui trainiert mit Herthas Profi-TeamAngreifer Nader El-Jindaoui (26) trainiert seit drei Wochen mit Herthas Profi-Team im Olympiastadion. Er ist normalerweise für Herthas U23 in der 4. Liga aktiv. Trotzdem hat er es noch nicht in den Spieltags-Kader geschafft. Weiterlesen ⮕

Hertha-Angreifer Nader El-Jindaoui trainiert mit ProfisDer berühmte YouTuber und Influencer Nader El-Jindaoui darf seit drei Wochen mit Herthas Profi-Team trainieren. Trotz muskulärer Probleme konnte er noch nicht im Spieltags-Kader stehen, aber sein Traum vom Profi-Debüt bleibt bestehen. Weiterlesen ⮕

Louisa und Nader Jindaoui geben den Namen ihres Sohnes bekanntLouisa und Nader Jindaoui haben sich entschieden, ihren Sohn Nidal zu nennen. Die Fans der Familie finden den Namen schön und wünschen dem Kind Gesundheit. Weiterlesen ⮕

Verletzungsschock für Herthas Bence DardaiHerthas Offensivspieler Bence Dardai verletzt sich unglücklich im Spiel gegen Paderborn. Eine genaue Diagnose steht noch aus, aber es sieht nicht gut aus für den jungen Spieler. Weiterlesen ⮕

Reese und Tabakovic sind Herthas Sieg-GarantenHaris Tabakovic erzielt zwei Tore, beide vorbereitet von Fabian Reese. Das Offensivduo plant die Tore im Kraftraum und harmoniert gut auf dem Platz. Paderborn-Coach Kwasniok anerkennt ihre Leistung. Weiterlesen ⮕

Lewis Hamilton (Mercedes): «Werde aggressiver sein»Mercedes-Benz, seit 2014 in der Konstrukteurs-Meisterschaft ungeschlagen, steckt in Schwierigkeiten. Ist der Silberpfeil von Lewis Hamilton am Sonntag scharf genug für den Sieg? Der Brite ist sehr skeptisch. Weiterlesen ⮕