Knapp zehn Monate ist Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber im Amt und hat schon eine Trainer-Entlassung, einen Abstieg und einen Neuaufbau erlebt. Ein Gespräch über den Saison-Verlauf, die Unterstützung der Fans und den verheißungsvollen Nachwuchs.Persönlich bin ich froh, dass wir momentan stabil sind. Es waren intensive und emotionale Monate. Es ist zwar noch nicht alles so, wie wir es uns vorstellen, aber wir sind auf einem guten Weg.

Es macht auch Spaß zu sehen, wie sich Sachen entwickeln, auch wenn die Entwicklung bei Weitem noch nicht abgeschlossen ist.Hertha BSC kam in einem atmosphärisch besonderen Duell mit dem Karlsruher SC nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Berliner zeigten beim 2:2 altbekannte Schwächen, die Fragen über die Entwicklung unter Trainer Pal Dardai aufwerfen.Wir haben eine gute Gruppe beisammen. Man kann sehen, wie sich Sachen entwickeln innerhalb der Mannschaft, auch wenn wir noch nicht zufrieden sind. Das kann man auch klar und deutlich sage

:

MST_ALLENEWS: Marco Wittmann kritisiert sein Team nach schlechtester DTM-SaisonNach dem zweiten DTM-Jahr in Folge ohne Titelchance hat der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann die Nase voll. Er fordert gleiche Voraussetzungen wie die anderen Werksfahrer und kritisiert sein Project-1-Team. Trotz zwölf verschiedener Saisonsieger kam er nie auf das Podest und hatte die schlechteste DTM-Saison seiner Karriere. Wittmann ist froh, dass die Saison vorbei ist und gibt zu, dass das neue Team chancenlos war.

MST_ALLENEWS: Ferrari zieht Bilanz der ersten WEC-Saison mit dem 499PFerrari kehrt nach jahrzehntelanger Pause in die Topklasse des internationalen Langstreckensports zurück. Obwohl sie bei den 24 Stunden von Le Mans gewonnen haben, hatten sie gegen Toyota in der gesamten Saison der Langstrecken-WM keine ernsthafte Chance. Ferrari hofft auf Verbesserungen für die kommende Saison.

RBB24: Berliner Eisläufer starten gut in die SaisonDie Berliner Eisläufer Annika Hocke und Robert Kunkel sind gut in die Saison gestartet. Seit sie in Bergamo trainieren, verbessern sie sich stetig. Einen Verbandswechsel schließen sie trotz schlechter Finanzierung vorerst aus.

MEİNMMO: Destiny 2: PvP-Änderungen in der kommenden SaisonIn Bungies gestrigem Blog “This Week in Destiny” vom 9. November hat das Destiny-Team einige weitreichende PvP-Änderungen vorgestellt, die in der kommenden „Saison des Wunsches“ ab dem 28. November an den Start gehen. Bungie wird die Wiedereinführung eines neuen 3v3-Schnellspiel-Nodes vornehmen und eine neue 6v6-Schnellspiel-Nodes einführen, bestehend aus 6v6-Party und 6v6-Gnadenlos. Ebenso wird es eine Überarbeitung der verfügbaren Knoten im Schmelztiegel-Menü geben – darunter einer, der Kontrolle auf eine rotierende 6v6-Playlist verlagert, die gelegentlich auch neue Modi enthält. Wir fassen die wichtigsten Informationen zusammen, um euch zu zeigen, was ab dem 28. November im PvP von Destiny 2 passieren wird

EUROSPORT_DE: FC Bayern München knackt UmsatzrekordDer FC Bayern München hat in der letzten Saison einen Umsatzrekord von 854,2 Millionen Euro erzielt und damit die bisherige Bestmarke übertroffen.

RANSPORT: Verletzungen von NFL-SpielernDeshaun Watson, Leighton Vander Esch, Kwon Alexander und Marcus Jones werden aufgrund von Verletzungen für den Rest der Saison ausfallen.

