Hertha-Coach Pal Dardai legt nach PK-Abgang nach

Hertha -Coach Pal Dardai hat nach seinem denkwürdigen PK-Abgang noch einmal nachgelegt. Auf die Frage, ob Dardai auch mit zwei Tagen Abstand genauso handeln würde, antwortete er: 'Natürlich, natürlich', betonte er am Sky Mikro vor dem Spiel beim SC Paderborn und ordnete ein. 'Das ist beleidigend und hochbeleidigend für die Fans.' Dem Eklat vorausgegangen war eine Frage eines Journalisten zum Spiel, die sich Dardai weigerte zu beantworten. 'Du hast geschrieben, Hertha BSC hat kein Konzept .

Und so lange du das so siehst, reden wir nicht. Bitte nächste Frage. Dankeschön', sagte der 48-Jährige auf der PK. Am Freitag vor dem Spiel legte Dardai nach: 'Hertha hat ein Konzept, das heißt Berliner Weg. Und wenn einer meint, Hertha habe kein Konzept und will damit Unruhe machen, dann ist das Unwahrheit', fügte der Hertha-Trainer hinzu. 'Und Menschen mit Unwahrheiten mit denen rede ich nicht. So bin ich aufgewachsen. Ich war sehr höflich, bin aufgestanden und nach Hause gegangen. Bast

Hertha Pal Dardai PK-Abgang Konzept Berliner Weg

