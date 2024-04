Hertha BSC sucht neuen Trainer: Thomas Stamm im Fokus

Der Absteiger steht auf einem enttäuschenden 9. Platz in der 2. Bundesliga , hat acht Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 3.Hertha BSC steht vor dem Saisonendspurt in der 2. Liga im Tabellenmittelfeld. In der Branche sickert durch: Herthas Chef- Trainer Pal Dardai (48) wird am Saisonende seinen Job los sein. Der Hauptstadt-Klub sucht einen neuen Coach! Ein Kandidat: Thomas Stamm (41). Der Schweizer trainiert derzeit die Reserve des SC Freiburg, sein Vertrag läuft aus.

Gespräche wurden bereits geführt.Dass Stamm derzeit abgeschlagen Letzter in der 3. Liga ist, stört die Hertha-Bosse nicht. Vielmehr blicken sie auf die vergangene Saison: Stamm führte 2022/23 die furios aufspielenden Breisgau-Talente auf den 2. Platz. Anschließend wurde Stamm die Mannschaft von der Konkurrenz auseinandergepflückt, zahlreiche Spieler haben sie mittlerweile im Profi-Geschäft etabliert. Jetzt rückt Stamm ins Blickfeld von Herth

