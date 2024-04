Hertha BSC gewinnt gegen Paderborn und wahrt Restchance auf Bundesliga-Rückkehr

Nach dem Wirbel um Pal Dardai hat Fußball-Zweitligist Hertha BSC die kleine Restchance auf die direkte Bundesliga - Rückkehr gewahrt. Am Tag nach dem denkwürdigen Abgang des Trainers bei der Pressekonferenz gewannen die Berliner dank einer späten Aufholjagd mit 3:2 (1:1) beim SC Paderborn und verkürzten den Rückstand auf den Relegationsrang zumindest vorübergehend auf fünf Punkte. Raphael Obermair (16.) und Visar Musliu (60.) brachten Paderborn zweimal in Führung. Aymen Barkok (17.

) und Bilal Hussein (84.) sorgten jeweils für die Antwort, Torjäger Haris Tabakovic (90.) traf dazu kurz vor dem Ende zum umjubelten Sieg - und hielt die geringe Hoffnung auf den Aufstieg durch den zweiten Erfolg in den vergangenen sechs Partien am Leben. 'Letzte Woche kamen wir auch schon zweimal zurück, es ist eine neue Qualität', lobte Hertha-Stürmer Fabian Reese bei Sky, blieb aber angesichts der Chancen der Berliner aber realistisch: 'Wir tun ganz gut daran, von Spiel zu Spiel zu gucke

