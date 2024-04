Herrencreme - Ein Klassiker der deutschen Küche

Herrencreme ist ein echter Klassiker der deutschen Küche. Nach Omas Rezept zubereitet wird das Dessert mit Schuss wunderbar cremig und schokoladig. Die Herrencreme, die eigentlich aus dem Münsterland stammt, hat die Grenzen Nordrhein-Westfalens längst hinter sich gelassen und ganz Deutschland von sich überzeugt. Ihre schlagkräftigen Argumente? Eine feine Puddingcreme, Schokoladenraspel und ein guter Schuss Rum.

Als Klassiker unter den Desserts darf sie sich neben Kirschmichel, Dampfnudeln,Wie die Herrencreme, auch Herrenspeise genannt, zu ihrem Namen kam, ist nicht eindeutig geklärt. Viele sind davon überzeugt, dass der als „Herrenlikör“ bekannte Rum verantwortlich für die Namensgebung ist. In Kombination mit Zartbitterschokolade, die auch diegelingen lässt, sorgt der Rum dafür, dass die Creme etwas herber und nicht zu süß ist. Deshalb wurde das Dessert, so eine andere Ursprungsgeschichte, früher oftmals nur Männern serviert, die sich dann natürlich an ihrer Herrencreme erfreute

