Herdenschutzzaun für Almflächen in Bayern

04.11.2023 10:00:00 BR24 2 min.

Das Verwaltungsgericht Würzburg wird Steffi Pempe erfahren, ob der Boden ihrer Almflächen passend ist, um dort einen Weideschutzzaun aufzustellen. Seitdem Bauer Sepp Regauer und sie halten in Oberaudorf im Kreis Rosenheim oberhalb von 1.000 Metern Höhe rund 40 Kühe, mehrere Islandponys und Schafe. Immer wieder wandern Wölfe durch das Gebiet – meistens ohne großes Aufsehen zu erregen. Anders in diesem Frühjahr. Nur wenige Meter von ihrem Hof entfernt riss der Wolf mehrere Schafe. Steffi holte daraufhin die eigenen Tiere zunächst in den Stall. 'Das war dann sehr bedrohlich. Einfach die Tiere dazuhaben, keinen Zaun zu haben, keine Möglichkeit zu haben, die Tiere zu schützen. Und man hofft, das nächste Mal besser vorbereitet zu sein', sagt die 45-Jährige. Aber nicht überall sind Schutzmaßnahmen umsetzbar, insbesondere in alpinen Gebieten. In Bayern gelten die meisten der rund 1.400 Almen und Alpen als vor Wolfsangriffen nicht zumutbar zu schützen. Viele Landwirte sehen daher. Auch Steffi Pempe sieht den Wolfsabschuss im Notfall als den richtigen Weg. Sie möchte es aber gar nicht erst so weit kommen lassen und Wolfsübergriffen vorbeugen. Deshalb hat sie beim Freistaat Bayern einen Herdenschutzzaun beantragt. 3,9 Kilometer hat sie nun subventioniert bekommen. Damit kann sie zwar nicht ihre gesamten Flächen einzäunen, aber zumindest ein großes Stück – unter anderem direkt hinter dem Hof.