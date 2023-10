Herbstspaziergang im Osten von Berlin: Der Zauber fallender Blätter in Marzahn-Hellersdorf

An den Rändern des wiesengrünen Rechtecks stehen, in weitem Abstand zueinander aufgestellt, bequeme weiße Parkbänke.

Das Areal ist von einem niedrigen Zaun begrenzt, „Lese- und Ruhegarten“ steht auf einem Blechschild an der Pforte. „Ballspieler und Hunde müssen draußen bleiben“. An diesem Herbstnachmittag ist die Wiese, wie geschaffen für Kinderringelreihen, aber verwaist.

Unfall in Marzahn: Mann dreht sich Zigarette – von Tram erfasst!Am Donnerstagabend gegen 21:50 Uhr ist ein Mann in der Allee der Kosmonauten auf Höhe des Helene-Weigel-Platzes in Berlin-Marzahn von einer Straßenbahn erfasst worden.

Im Rechtsrock-Netzwerk von Mallorca bis MarzahnPolizei und Staatsanwaltschaft sind mit einer Razzia in sechs Bundesländern gegen ein international agierendes rechtsextremes Musiknetzwerk vorgegangen. Berliner Neonazis kommt nach rbb-Informationen eine tragende Rolle in der kriminellen Vereinigung zu.

Krieg im Nahen Osten: Israel bombardiert mehr als 250 „Terrorziele" in GazaDie UN warnt vor dem Ende der Hilfe für die Leute im Gazastreifen. Im UN-Sicherheitsrat sind erneut zwei Resolutionen zum Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas gescheitert. Alle Entwicklungen hier im Newsticker zum Krieg in Nahost.

Liveblog: USA verlegen rund 900 Soldaten in den Nahen OstenDie Bodenoffensive der israelischen Armee gegen die islamistische Hamas rückt näher. Bemühungen um einen Deeskalation laufen. Die Lage der Menschen in Gaza ist katastrophal. Der Überblick: