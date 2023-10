Herbstferien im Freizeitpark

Willkommen im Herbstmonat Oktober! Spätestens mit den Herbstferien kommt die Frage auf: Was machen wir eigentlich mit den Kids? Unsere Antwort ist ganz klar: Ab inszählt mit seinen Attraktionen und Shows in acht weitläufig und liebevoll gestalteten Themenwelten zu den zehn größten Freizeitparks in Deutschland. Genau die richtige Adresse für diejenigen, die von der Alltagshektik abschalten, an der frischen Luft aktiv sein und ihre freie Zeit mit der Familie oder Freunden verbringen wollen. Ob erfrischende Wildwassertour durch die höchste Pyramide Europas, mittelalterliche Abenteuer auf der „Insel der Ritter“, bei der Familienachterbahn „Drachenritt“ oder die höhenvolle Mutprobe bei Capt’n Blacks Piratentaufe - Nervenkitzel und Familienspaß sind garantiert! Um die Halloween-Atmosphäre ganz besonders auszukosten, ist der Park immer samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Unter dem Motto „Grusel für die Großen. Staunen und Spaß für die Kleinen" verwandelt sich das AbenteuerReich pünktlich zum Halloween-Monat Oktober in eine schaurig-schöne Kulisse. Mit zusätzlichen Grusel-Labyrinthen, Sondershows und verlängerten Öffnungszeiten an den Halloween-Tagen (immer Samstags), kommen Grusel-Fans ab 6 Jahren voll auf Ihre Kosten. Im neuen Labyrinth „Im Bann des Schwarzen Sheriffs“ bahnen sich Gäste den Weg durch die verzauberte Burg und versuchen, Merlins Zauber-Kristall zurückzuerobern., denn vom 1.-27