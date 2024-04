Henry Cavill spricht über die Mutter seines zukünftigen Kindes

Henry Cavill spricht in höchsten Tönen über die Mutter seines zukünftigen Kindes. Seit 2021 sind der Schauspieler und die Managerin Natalie Viscuso ein Paar – in diesen Jahren hat das Paar wohl schon einige Date Nights miteinander verbracht, wie der 'Man Of Steel'-Star zu Beginn des Interviews mit E! News scherzhaft verrät: 'Eine Flasche Wein geht runter. Natürlich nicht jetzt – aber früher.

Auf Instagram widmete die Internet-Bekanntheit ihrem Partner ein paar rührende Worte: 'Ich glaube nicht, dass ich jemals darüber hinwegkommen werde, meinen Mann auf der großen Leinwand zu sehen – ich bin unendlich stolz auf ihn', schrieb sie zu einer Bilderreihe von dem gemeinsamen Abend auf der Premiere-Tour des neuen Kinofilms 'Argylle', in dem Henry die Hauptrolle verkörpert.

