Hendrik Wüst beginnt seine mehrtägige USA-Reise. Zum Auftakt stehen Gespräche in Unternehmen auf dem Programm. Am Abend wird es dann auch bunt. beginnt seine mehrtägige USA-Reise mit Unternehmensbesuche n. In Los Angeles will er sich am Montag ein Forschungsinstitut anschauen, das mit der US- Raumfahrt behörde Nasa zusammenarbeitet, wie die Staatskanzlei Düsseldorf mitteilte.

Außerdem stehen Gespräche mit Vertretern eines US-Herstellers von Elektroautos auf der Agenda. Begleitet wird der Ministerpräsident von einer Delegation mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Luft- undDas Abendprogramm soll dann bunt werden: Wüst besucht einen Empfang und Themenabend der Filmwirtschaft in Los Angeles. Vorgestellt wird eine Dokumentation über den Hürdenläufer Edwin Moses, die von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert wurde.

Hendrik Wüst USA-Reise Unternehmensbesuche Raumfahrt Elektroautos

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ministerpräsident Hendrik Wüst beginnt USA-Reise mit UnternehmensbesuchenNordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) beginnt seine mehrtägige USA-Reise mit Unternehmensbesuchen. In Los Angeles will er sich am Montag ein Forschungsinstitut anschauen, das mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa zusammenarbeitet. Geplant ist unter anderem ein Besuch des Raumfahrtkontrollzentrums und des Reinraums für Raumsonden-Missionen. Außerdem stehen Gespräche mit Vertretern eines US-Herstellers von Elektroautos auf der Agenda. Begleitet wird der Ministerpräsident von einer Delegation mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Luft- und Raumfahrt, Justiz sowie Film- und Medienbranche. Das Abendprogramm soll dann bunt werden: Wüst besucht einen Empfang und Themenabend der Filmwirtschaft in Los Angeles.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Ministerpräsident Hendrik Wüst reist in die USADÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bricht am Sonntag zu einer mehrtägigen Reise in die USA auf. Begleitet wird er von einer Delegation, zu der Vertreter aus

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst reist in die USA​Ministerpräsident Hendrik Wüst will die wirtschaftlichen Beziehungen von NRW in den USA stärken. Dafür hat er sich große Themen vorgenommen. Welche das sind.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Nordrhein-Westfalen: Ministerpräsident Hendrik Wüst reist in die USAHendrik Wüst will die wirtschaftlichen Beziehungen von NRW in den USA stärken. Dafür hat er sich große Themen vorgenommen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ministerpräsident Hendrik Wüst reist in die USAHendrik Wüst will die wirtschaftlichen Beziehungen von NRW in den USA stärken. Dafür hat er sich große Themen vorgenommen.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Herz in Regierungsbank geritzt – NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst rätselt über Verehrer​Love is in the air? Mit einiger Ironie sucht NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst nach dem Urheber eines eingeritzten Herzens in seinem Tisch im Landtag.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »