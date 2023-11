Hellofresh senkt Jahresprognose und verliert Börsenwert

Bei Hellofresh nehmen Anleger Reißaus. Denn der Kochboxenversender senkt seine Jahresprognose. Gründe sind Probleme in den US-Werken für Fertiggerichte und eine schwache Kundenakquisition.hek Frankfurt Mit einer völlig unerwarteten Prognosesenkung hat der Kochboxenanbieter Hellofresh seine Aktie auf Talfahrt geschickt. Am Donnerstag stürzte das im MDax vertretene Wertpapier im Handelsverlauf um 23% ab. Damit lösten sich rund 800 Mill. Euro Börsenwert in Luft auf.

Vor drei Wochen hatte das Berliner Unternehmen seinen Diese Aussage ist gut sechs Wochen vor Geschäftsjahresende nicht mehr zu halten. Statt 470 Mill. bis 540 Mill. Euro rechnet Hellofresh nur noch mit 430 Mill. bis 470 Mill. Euro adjustiertes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Analysten hatten bisher im Mittelwert 495 Mill. Euro auf dem Zettel. Diese Schätzung wird, bezogen auf die Mitte der neuen Guidance, um 9% verfehlt."Nicht das vierte Quartal, dass wir erwarteten hatten", konstatiert Deutsche-Bank-Analystin Nizla Naize

