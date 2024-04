Helldivers 2: Jetzt günstig auf Amazon einsteigen

Der Koop-Shooter Helldivers 2 ist aktuell das Maß aller Dinge. Schließt euch jetzt dem interstellaren Kampf günstig auf Amazon an. Helldivers 2 ist Anfang März für PS5 und PC erschienen und beherrscht seitdem nahezu die gesamte Gaming -Branche. Der Koop-Hit bricht Spielerrekorde und zeigt der gesamten Konkurrenz, wie ein funktionierender Live-Service aussehen muss. Auf Amazon könnt ihr jetzt supergünstig einsteigen, falls ihr zu den wenigen gehört, die bisher nur zuschauen.

Die UVP des Titels liegt bei 39,99€. Der Versand ist gratis und schnell. In den meisten Fällen liegt das Spiel schon am nächsten Tag bei euch im Briefkasten.An erster Stelle steht bei Shootern und Actionspielen aller Art das Gameplay. Wenn ein Game keinen Spaß macht, kann es noch so gut aussehen oder eine tolle Story haben. Zum Glück liefert Helldivers 2 hier voll ab. Das Gunplay ist klasse, die Missionen dank der offenen Karten abwechslungsreich und die Koop-Mechaniken fördern das Zusammenspiel auch mit Fremde

Helldivers 2 Koop-Shooter Amazon Gaming PS5 PC

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Helldivers 2: Schließt euch jetzt günstig auf Amazon den Streitkräften von Über-Erde anDer Koop-Shooter Helldivers 2 ist aktuell das Maß aller Dinge. Schließt euch jetzt dem interstellaren Kampf günstig auf Amazon an.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Helldivers 2: Mitarbeitern droht „Erziehung“, weil sie sich gegen Kritik wehren, bekommen jetzt Zuspruch von FansEinige Fans von Helldivers 2 stellen sich nach den umstrittenen Nerfs auf die Seite der Entwickler, nachdem Spieler sogar Entlassungen forderten.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Helldivers 2: Mitarbeitern droht „Erziehung“, weil sie sich gegen Kritik wehren, bekommen jetzt Zuspruch von FansEinige Fans von Helldivers 2 stellen sich nach den umstrittenen Nerfs auf die Seite der Entwickler, nachdem Spieler sogar Entlassungen forderten.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Tipps der Gartenfreunde Pankow: So gelingt jetzt schon der Beginn der GemüsesaisonObwohl es teils noch winterlich ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen die Gemüsesaison gestartet werden. Tipps der Gartenfreunde.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Der Bogenwerfer in Helldivers 2: Ein unterschätztes InstrumentEin begeisterter Spieler erklärt auf Reddit, warum der Bogenwerfer in Helldivers 2 oft unterschätzt wird und wie übermächtig er sein kann.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Helldivers 2-Update nerft bald einige der härtesten Gegner, was ihr euch schon lange gewünscht habtDas letzte Update zu Helldivers 2 hat für einige negative Reaktionen gesorgt. Aber es gibt auch positive Nachrichten, denn einige der härtesten Gegner...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »