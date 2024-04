Helfer des Straßburger Attentäters zu langer Haft verurteilt

Ein islamistischer Attentäter tötete 2018 in Straßburg fünf Menschen und verbreitete Schrecken. Einen Helfer , der für den Täter Waffen beschaffte, verurteilte ein Pariser Gericht jetzt zu langer Haft . Im Prozess um den Terroranschlag während des Straßburg er Weihnachtsmarkts vor über fünf Jahren hat ein Schwurgericht in Paris einen Helfer des Täters zu 30 Jahren Haft verurteilt.

Mit der Beschaffung von Waffen habe der 42-jährige Hauptangeklagte dem Täter, dessen islamistische Radikalisierung ihm bekannt war, bei der Umsetzung seiner Terrorpläne geholfen, urteilte das Gericht. Zwei weitere Angeklagte, die ebenfalls beim Besorgen von Waffen halfen, ohne von den Anschlagsplänen zu wissen, verurteilte das Gericht zu Haftstrafen von vier und fünf Jahren. Ein weiterer wurde freigesprochen. Bei dem Anschlag waren 2018 fünf Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Eine Berufung gegen die Urteile ist noch möglich. Der Islamist Chérif Chekatt hatte am Abend des 11

Straßburg Attentäter Helfer Haft Terroranschlag

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Straßburg-Attentat: 30 Jahre Haft für vermuteten Helfer gefordertDer Islamist Chérif Chekatt hatte am Abend des 11. Dezember 2018 auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt Menschen verletzt und getötet. Er selbst starb auf der Flucht vor der Polizei. Nun steht ein vermeintlicher Komplize vor Gericht.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Vereitelter Anschlag auf Stadion in Mogadischu : Bombengürtel des Attentäters tötet zwei MenschenErstmals seit 33 Jahren fand in Somalia wieder eine Fußball-Landesmeisterschaft statt – und wurde Ziel eines Selbstmordattentäters. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Israel und die Palästinenserhilfsorganisation: Feind und HelferUNRWA-Mitarbeiter sollen sich am Terror gegen Israel beteiligt haben. Was ist dran an den Vorwürfen? Und was passiert im Gazastreifen, wenn mitten im Krieg die wichtigste Hilfsorganisation abgeschafft werden sollte?

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Shampoo gegen fettige Haare: Die 6 besten HelferSie suchen noch ein Shampoo gegen fettige Haare? Wir haben sechs Helfer gefunden, die die Balance Ihrer Kopfhaut-Gesundheit wieder herstellen.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Nach dem Hochwasser: Lilienthal plant Fest für HelferDer Lilienthaler Rat hat den Weg frei gemacht für das Helferfest, mit dem die Gemeinde den Freiwilligen und Ehrenamtlichen für den Einsatz beim Hochwasser ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Kleine große Helfer: 6 Gartenwerkzeug Sets im VergleichGartenwerkzeug Sets sind praktisch. Nicht nur für Klein- und Hobbygärtner. Sechs Sets mit kleinen, feinen Tools für die Garten- und Balkonpflege

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »