Heizölpreise aktuell (2.11.): So viel kostet ein Liter Heizöl heute

Die Heizölpreise halten sich auf einem stabilen Niveau: Am 2. November zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher zwischen 1,11 Euro und 1,15 Euro pro Liter. Marktanalystin Claudia Lohse erklärt in ihrem:"Während die Lage der Weltwirtschaft in den kommenden Wochen eher preisdämpfend wirken dürfte, kann eine Eskalation des Krieges in Nahost die Ölpreise allerdings jederzeit aufwärts schicken.

Lohses Expertenrat an unschlüssige Verbraucherinnen und Verbraucher:"Wer für den Winter Heizöl braucht, sollte rechtzeitig vorsorgen. Die geopolitische Lage im Nahen Osten bleibt ein Risiko für die Preisentwicklung. Zudem sollten Sie auf die Lieferzeiten der Händler achten, die sich mancherorts verlängert haben."Die Prognose der Heizölpreise ist schwierig – gerade, weil internationale Krisen und Preisfaktoren nur schwer kalkulierbar sind.

Generell können die Preise für Heizöl im Sommer oft niedriger sein. In diesen Monaten ist die Nachfrage tendenziell geringer als im Winter. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass andere Faktoren, wie geopolitische Ereignisse oder Änderungen in der Rohölproduktion diese allgemeine Tendenz beeinflussen können.Die aktuellen Heizölpreise können über verschiedenen Websites von Vergleichsportalen gefunden werden.

