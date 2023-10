ist ein Heist-Krimi und Actionsfilm aus dem Jahr 1995. Er stammt von dem bekannten Regisseur Michael Mann und dreht sich um das Katz- und Mausspiel des berüchtigten Verbrechers Neil McCauley, der einen großen Coup plant, und seinem Gegenspieler, dem verbissenen Polizisten Vincent Hanna.

Val Kilmer, der Schauspieler der Figur Chris Shiherlis sprach in einem Behind-the-Scenes-Feature zum Film darüber. Er habe gehört, dass in dem Moment, wenn seine Figur im Film nachlädt, die Marine-Ausbilder zu ihren Rekruten sagten: „Wenn Sie nicht so schnell nachladen können wie dieser Schauspieler, verlassen Sie meine Armee!“(via

Heat wird nach all den Jahren eine Fortsetzung bekommen. Regisseur Michael Mann bestätigte bereits Heat 2 als sein nächstes Projekt, wie ihrMann hatte einen hohen Anspruch an die Fähigkeiten der Schauspieler und wollte, dass sie so gut auf ihre Rollen vorbereitet waren, dass sie das Gefühl haben, sie könnten tatsächlich das machen, was ihre Figuren im Film tun. headtopics.com

Daher holte sich der Regisseur den ehemaligen Special Air Service Sergeant Andy McNab sowie das Ex-Special Forces-Mitglied Mick Gould zur Hilfe. Gemeinsam erstellten sie einen 3-Monats-Plan für die Schauspieler und trainierten mit ihnen. Sie arbeiteten für die Bankräuber sowie die Polizisten verschiedene Lehrpläne aus und ließen letztere mit echten Cops an Schießständen üben.

Zudem spielten die Darsteller die Szene zuerst mit echten Kugeln am Schießstand durch, bevor sie dann die Dreharbeiten mit Plaztpatronen in der Innenstadt von L.A. begannen.5 Horrorfilme, bei denen ihr euch fragt, was ihr da eigentlich gesehen habt headtopics.com

