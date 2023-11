Heino trauert um seine Frau Hannelore

Heino und Hannelore - das war jahrzehntelang das Traumpaar der deutschen Volksmusik. 44 Jahre lang waren sie verheiratet. Nun trauert Heino um seine Frau. Sie war seine Beraterin, Managerin und bessere Hälfte: Die Sängerin und Schauspielerin Hannelore Kramm war mehr als vier Jahrzehnte die Frau an Heinos Seite. Nun ist sie tot. Sie starb bereits vor einer Woche, am 8.

November, im Alter von 82 Jahren im österreichischen Kitzbühel - daheim im eigenen Bett, wie Heinos Manager Helmut Werner am Mittwoch der"Heino ist am Boden zerstört und in tiefer Trauer", sagte Werner."Das war der schlimmste Tag in seinem Leben." Heino selbst sei bei Dreharbeiten in Berlin gewesen, habe diese abgebrochen und sei zu seiner Frau geeilt. Wegen ihr hatte das Paar seinen Lebensmittelpunkt zuletzt von Bad Münstereifel ins österreichische Kitzbühel verlegt."Hannelore fühlt sich inHeino und Hannelore heirateten 1979 und galten viele Jahre als das Traumpaar der deutschen Volksmusik. Heino stand auf der Bühne, sie war die Frau dahinte

:

ZDFHEUTE: Heinos Ehefrau Hannelore ist gestorbenGroße Trauer bei Volksmusik -Star Heino : Ehefrau Hannelore ist in Kitzbühel im Alter von 82 Jahren verstorben. Sein Manager bestätigte den Tod. Heino sei 'am Boden zerstört'.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

DWDL: Frau Hess über die Schwierigkeiten der Romanadaption'Die Ehrfurcht vor einem Roman ist größer als vor einer Serie': Eigentlich wollte Annette Hess nicht, dass ihr Bestseller 'Deutsches Haus' verfilmt wird. Gaumont-Chefin Sabine de Mardt überredete sie doch. Ein Gespräch mit über das DisneyPlus-Projekt

Herkunft: DWDL | Weiterlesen »

ZDF: Annalena Baerbock: Die Außenministerin im AmtFast ein Jahr lang hat das ZDF die erste Außenministerin Deutschlands beobachtet, ist ihr auf Reisen gefolgt und hat Weggefährten und Kritiker interviewt: „Mensch Baerbock! Die undiplomatische Diplomatin“ Heute Abend, 20.15 Uhr. Oder jetzt schon hier:

Herkunft: ZDF | Weiterlesen »

BR24: Transgender: Von Stephan zu Maria - Ein Leben in zwei GeschlechternEin Internist aus Weißenhorn entscheidet sich mit 56 Jahren, als Frau zu leben und kämpft für ein neues Selbstbestimmungsgesetz.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

RTL_COM: Nun auch Aus bei Cem Özdemir!Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir und (Noch-)Ehefrau Pia Castro.20 Jahre Liebe und dann ist plötzlich Schluss! Cem Özdemir und seine Frau Pia Castro haben sich getrennt. Doch das ist nicht die einzige Ehe oder Beziehung von Politikern, die 2023 in die Brüche ging.Natalia Wörner und Heiko Maas bei den 75. Filmfestspielen von Cannes. Inzwischen gehen die beiden getrennte Wege.Sie waren wohl eines der schillerndsten Paare im politischen Berlin: Im August 2023 trennten sich der ehemalige Außenminister Heiko Maas (57,SPD) und die Schauspielerin Natalia Wörner (56). „Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen“, teilten Maas und Wörner über ihre Anwältin damals mit. „Wir werden uns dabei freundschaftlich verbunden bleiben und wünschen uns gegenseitig von Herzen das Beste für die Zukunft.“ Wörner und Maas hatten sich im Frühjahr 2016 erstmals öffentlich gemeinsam als Paar gezeigt

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen »

BODYHİİTWORKOUT: Übungen gegen BH-Beulen: So werden Sie sie los!Selbst die fittesten Frauen können sich über die lästigen Beulen ärgern, die sich an den Seiten des BHs abzeichnen. Oder durch den Ärmel des Lieblingstanktops. Oder durch den Ausschnitt eines wunderschönen trägerlosen Kleides! Die hässliche Wahrheit ist, dass BH-Beulen einer Frau sofort ihr Outfit und ihr Selbstvertrauen in Frage stellen können. Also, was können wir dagegen tun? Nun, wenn Sie Ihr Selbstvertrauen stärken und diesen Sommer endlich Tube Tops und luftige ärmellose Kleider tragen möchten, haben wir eine Liste der besten Übungen gegen BH-Beulen, um Ihre Schultern zu straffen, Ihre Brust zu stärken und Ihren Rücken zu formen, damit Sie sich von den Schrecken der BH-Beulen verabschieden können!

Herkunft: bodyhiitworkout | Weiterlesen »