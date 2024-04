Heiko Maas und seine Ex-Frau finden wieder zueinander

Alte Liebe rostet nicht! Ganz nach diesem Sprichwort haben Heiko Maas (58) und seine Ex-Frau Corinna (52) acht Jahre nach ihrer Trennung wieder zueinandergefunden. Im Kreise der VIPs sind sie da nicht das einzige Paar. Sogar die Royals beweisen, dass sie nie über ihre erste Liebe hinweggekommen und zurück zum Ex gegangen sind, wie wir im Video zeigen.

Heiko Maas und sein Ex Corinna im Liebes-Glück Der frühere Bundesjustiz– und Bundesaußenminister und seine Ex sollen es noch einmal miteinander versuchen – und sollen laut RTL-Informationen gerade sogar im gemeinsamen Liebes-Urlaub sein! Acht Jahre nach ihrer Trennung sollen sie sich laut des Insiders kürzlich in Saarlouis im Saarland ein Haus gekauft haben. Lese-Tipp: Heiko Maas und seine Ex-Frau genießen ihr Liebes-Comeback Damit Heiko Maas allerdings wieder seine alte Liebe aufleben lassen konnte, musste er sich von seiner Freundin, Schauspielerin Natalia Wörner, trenne

