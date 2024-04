Heidis 'GNTM'-Model sorgt für Busenblitzer in Football-Stadion

20 Jahre nach Janet Jacksons berühmtem Nipplegate sorgte eines von Heidis ' GNTM '- Model s für einen Busenblitzer in einem Football-Stadion . In Frankfurt gab Heidi Klum (50) ihren Model s reichlich Gelegenheit, sich namhaften Kunden zu präsentieren und lukrative Jobs abzugreifen. Unter anderem suchte Sänger Mike Singer (24) zwei Model s für den Video-Dreh zu seinem neuesten Hit. In L.A. angekommen, blieb den Model s keine Zeit zum Ausruhen in ihrem luxuriösen Penthouse.

Beim Catwalk im Football-Stadion stöckelten sie direkt über den grünen Rasen. Neben der Gefahr, sich zu verlaufen, herrschte auch Stolper- und Nippelalarm. - Dreiklang für die Models in Frankfurt. Pop-Star und Teenie-Schwarm Mike Singer lud die Models zum Casting für seinen Video-Dreh zur neuen Single 'Million Dollar Baby'. Während sich Singer-Fangirl Fabienne (20) und Tanzprofi Lucas (24) beim Vortanzen nicht qualifizierten, schaffte es Multitalent Armin (27) in die engere Wah

Heidi Klum GNTM Model Busenblitzer Football-Stadion Mike Singer Casting Video-Dreh

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Catwalk-Panne: 'GNTM'-Busenblitzer im Football-StadionIn Frankfurt kämpften die 'GNTM'-Models gleich um drei lukrative Jobs. Besonders zwei von ihnen sahnten richtig ab. Nach dem Einzug ins Nobel-Penthouse in L....

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

'Germany's next Topmodel': Nipplegate im Football-Stadion20 Jahre nach Janet Jacksons berühmtem Nipplegate sorgte eines von Heidis 'GNTM'-Models für einen Busenblitzer in einem Football-Stadion.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

GNTM: Polizei crasht Heidis Umstyling-Folge auf TeneriffaJahr für Jahr sorgt DIESE Folge für großes Aufsehen - nicht nur bei den Kandidaten. Jetzt musste sogar die spanische Polizei einschreiten.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Männer-Debakel beim GNTM-Umstyling: Wir haben Heidis 'Meedchen' 18 Jahre Unrecht getanEndlich: Bei „Germany's Next Topmodel“ stand wieder die ikonische Umstyling-Folge an. Diesmal auch mit den Herren der Schöpfung. Die überraschende Erkenntnis: Männergrippe ist nichts dagegen!

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Busenblitzer im Football-Stadion bei Germany's Next TopmodelNach dem Einzug ins Nobel-Penthouse in L.A. rief Heidi zum Catwalk ins Football-Stadion. Während sich beide Zwillinge verliefen, sorgte der Busenblitzer eines Models für Aufsehen.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Friseursalon Klum: Heidis Mama schneidet Tom die Haare!Bei GNTM steht bald das große Umstyling an. Bevor die Models einen neuen Look bekommen, muss erst Heidi Klums Mann Tom Kaulitz dran glauben!

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »