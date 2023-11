Heidi Klum teilt Fotos vom 'Bergretter'-Set. Inka Bause spricht über möglichen 'Bauer sucht Frau'-Abschied. Gwyneth Paltrow sieht in Ehemann Brad Ähnlichkeiten mit ihrem Vater. Heidi Klum ist in einer Gastrolle in der ZDF-Serie 'Die Bergretter' zu sehen und teilt Fotos von den Dreharbeiten. Inka Bause spricht über einen möglichen Abschied von der Sendung 'Bauer sucht Frau'. Gwyneth Paltrow findet Ähnlichkeiten zwischen ihrem Ehemann Brad und ihrem Vater.

BILD: Bilder aus Gaza: Tod, Not und TrauerKann man natürlich behaupten. Stimmt halt nicht. Und deutlicher in die große Headline schreiben kann man es nicht. Hier geht's zum Artikel:

STYLEBOOK_DE: Schwangere Kourtney Kardashian unterzieht sich einer Not-OP am ungeborenen KindVor ein paar Tagen wurde publik, dass die schwangere Kourtney Kardashian sich einer Not-OP unterziehen musste – und zwar an ihrem ungeborenen Kind. STYLEBOOK hat mit der Frauenärztin und Reproduktionsmedizinerin Dr. Heidi Gößlinghoff über verschiedene Behandlungsmethoden und Ursachen für eine Operation am Fötus gesprochen.

MZ_DE: Kommunale Verdienstmedaille in Bronze für drei Politiker im Landkreis NeumarktHeidi Rackl, Joseph Seger und Franz Schön haben über Jahrzehnte die Kommunalpolitik im Landkreis Neumarkt geprägt. Regierungspräsident Walter Jonas übergab ihnen im Spiegelsaal in Regensburg die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze.

COMPUTERBASE: Apple liefert neue Funktionen mit iOS 17.2 BetaApple hat mit der Beta-Version von iOS 17.2 neue Funktionen angekündigt, darunter die „Journal“-App, einen Übersetzer im Action-Button und Spatial Video für das iPhone 15 Pro (Max). Die „Journal“-App ermöglicht es Nutzern, ein kostenfreies Tagebuch zu führen und automatisch Daten wie Standortdaten, Musik, Fotos und Fitness-Aktivitäten einzuspeisen. Die Daten sollen nur auf dem Gerät gespeichert werden und dem Nutzer bei der Erstellung von Tagebucheinträgen helfen.

NETZPOLİTİK_ORG: EU-Parlament beschließt Kompromiss zur ChatkontrolleDas EU-Parlament hat seinen Kompromiss zur Chatkontrolle beschlossen. Damit steht es bereit für Trilog-Verhandlungen mit EU-Kommission und EU-Rat. Die EU-Kommission hält an ihrem umstrittenen Verordnungstext fest, während sich die Vertretung der Länder im Rat noch nicht einig ist.

NWNEWS: Preiserhöhungen: Sammelklage gegen Vodafone eingereichtDer Betreff war simpel gehalten: «Info zu Ihrem Tarif», war zu lesen. Der Inhalt der Mails, die seit dem Frühjahr Millionen Vodafone-Kunden bekommen haben, war wenig erfreulich.

