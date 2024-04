Heidi Klum kritisiert Laufsteg-Pannen bei GNTM

„Seltsam“, sagte Heidi Klum am Donnerstagabend mit Blick auf den Laufsteg . In Folge 8 patzte manches Model, doch alle dürfen im Penthouse in Los Angeles bleiben. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu „ GNTM “.+++ 4. April +++ Kleiderpanne, Laufsteg -Chaos und Gnade von Heidiwartet ein Penthouse auf die Kandidatinnen und Kandidaten, und in der US-Großstadt sollen sie sich international behaupten. Am Ende schickt Heidi Klum zwar niemanden nach Hause, doch mehrere Models machen keine gute Figur.

Die Zwillinge Luka und Julian zum Beispiel biegen auf dem Laufsteg falsch ab. Was bei „GNTM“ sonst noch schiefgelaufen ist und wer Heidi Klum und den Designer Christian Cowan begeisterte, lesen Sie hier In der siebten Folge von „Germany's Next Topmodel“ standen die Persönlichkeiten der Models im Mittelpunk

