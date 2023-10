Heidi Klum: Ihre schaurig schönen Halloween-Kostüme

Seit 23 Jahren feiert Model Heidi Klum ihre legendären Halloween-Partys. Und mit jedem Jahr werden die Outfits spektakulärer. Wir zeigen euch ein Best Of ihrer Halloween-Kostüme.

Heidi Klum ist nicht nur Model und Moderatorin, sondern offensichtlich auch ein Multitalent! Die 50-Jährige ist zudem für ihre alljährlichen legendären Halloween-Partys und -Outfits am 31. Oktober bekannt. Inzwischen kann die vierfache Mama auf eine lange Historie an Halloween-Partys zurückblicken. Und wir tun das sehr gerne mit ihr. Wir haben die Outfits aus der Party-Geschichte mit Heidi Klum für euch zusammengestellt.

Heidi Klum im Halloween-Fieber: DAS waren ihre spektakulärsten KostümeBest Of Grusel-Looks Weiterlesen ⮕

Heidi Klum plant Halloween-Party in New YorkHeidi Klum, die als 'Queen of Halloween' bekannt ist, plant eine große Halloween-Party in New York. Sie liebt es, sich in verschiedene Figuren zu verwandeln und die Leute zum Raten zu bringen. Ihre Kostümierungen sind bekannt für ihre aufwendigen Details und Verwandlungen. Weiterlesen ⮕

Heidi Klum plant ein gigantisches Halloween-KostümHeidi Klum hält sich bedeckt, was ihr Kostüm betrifft. Fest steht nur, dass es wieder extrem aufwendig werden dürfte. Sie plant, einige Straßen in Manhattan sperren zu lassen. Klums Halloween-Event in New York wird von vielen Promi-Gästen erwartet. Weiterlesen ⮕

Heidi Klum verrät wenig über ihr Halloween-KostümHeidi Klum (50) gibt nicht viel preis über ihr Kostüm für Halloween. Es wird 'gigantisch' sein und sie muss dafür Straßen in Manhattan sperren lassen. Klum ist von Halloween besessen und liebt es, sich zu verwandeln und Leute zum Raten zu bringen. Weiterlesen ⮕

Heidi Klum verrät nichts über ihr Halloween-KostümHeidi Klum hält sich bedeckt, was ihr Kostüm betrifft. Es wird gigantisch sein und sie muss dafür in Manhattan Straßen sperren lassen. Halloween ist am 31. Oktober. Weiterlesen ⮕

Heidi Klum verrät nichts über ihr Halloween-KostümHeidi Klum hält sich bedeckt, was ihr Kostüm betrifft. Es wird gigantisch sein und sie muss dafür in Manhattan Straßen sperren lassen. Halloween ist am 31. Oktober. Weiterlesen ⮕