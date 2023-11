Heißer Herbst! Bei dieser Aktie baut sich Kaufdruck auf…

INNOCAN PHARMA* (WKN: A2PSPW) GIBT BAHNBRECHENDE ENTDECKUNG IN DER CBD-FORSCHUNG BEKANNT: EIN POTENZIELLER SPRUNG IN RICHTUNG FDA-ZULASSUNGQuelle: Market Daily Die klinischen Versuche an Hunden und Tieren waren offenkundig sensationell erfolgreich, sodass die nächste logische Konsequenz die Erprobung am Menschen, verbunden mit einer Zulassung als Medikament, ist. Diese will InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) jetzt für die Liposomen-/CBD-Plattform in den USA erlangen. Dazu wurden die Weichen zuletzt durch die Bestellung von Dr.

Ein fantastisches Gefühl! Mit der Fertigstellung unseres zweiten Produktionslaufs für unsere Kosmetikprodukte in Portugal werden wir bald einen weiteren Meilenstein erreichen. Dieser (Anmerkung: der Produktionslauf bzw. die Produkte aus diesem) wird nicht nur größer sein als der erste, sondern wahrscheinlich auch viel schneller verkauft sein, wenn man sich die Auftragsbücher anschaut.

LPT-BEHANDLUNG VON ARTHRITISInnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) veröffentlichte zuletzt die komplette Arthritis-Studie im Frontiers Magazin, sodass diese von anderen Wissenschaftlern eingesehen und überprüft werden kann.

LPT-BEHANDLUNG VON EPILEPSIEINNOCAN PHARMA REPORTS ANOTHER SUCCESSFUL RESULT FROM A PRE-CLINICAL STUDY ON A DOG SUFFERING FROM REFRACTORY (DRUG-RESISTANT) EPILEPSY FOLLOWING LPT TREATMENTDer behandelte Hund in der Studie ist ein vier Jahre alter, intakter Border-Collie-Rüde mit einem Körpergewicht von 22 kg, der an refraktärer idiopathischer (medikamentenresistenter) Epilepsie leidet.

