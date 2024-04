Heftiger Fall von Sachbeschädigung in Kölner S-Bahn

Ein besonders heftiger Fall von Sachbeschädigung beschäftigt die Bundespolizei in Köln . Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen (5. April 2024) in einer S-Bahn der Linie 19 in Fahrtrichtung Hennef. S19 startete am Köln er Hauptbahnhof und kam nicht weit Kurz nach der Abfahrt des Zuges vom Hauptbahnhof Köln gegen 9.30 Uhr rastete ein Mann plötzlich aus.

„Der 33-Jährige schlug mit seinem Rucksack unvermittelt mehrere Trennscheiben aus Glas in der S-Bahn ein“, teilt eine Sprecherin der Bundespolizei mit. „Jede Menge Glasscherben flogen durch den Zug“, schildert eine Frau, die sich zu dem Zeitpunkt in dem Abteil befand, das Chaos gegenüber EXPRESS.de.Das Abteil habe danach einem Schlachtfeld geglichen. Dabei erlitt ein Reisenderoberflächliche Schnittverletzungen, bestätigte die Bundespolizei den Einsatz. Mehrere Fahrgäste betätigten die Notbremse, sodass der Zug auf der Hohenzollernbrücke zum Stehen ka

Sachbeschädigung Bundespolizei Köln S-Bahn Trennscheiben Glas Schnittverletzungen Notbremse

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bahn und GDL verhandeln wieder - Einigung laut Bahn in SichtDie Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft zum wiederholten Mal im laufenden Tarifkonflikt zu Streiks auf. Sowohl der Verband der Chemischen Industrie als auch Politiker wie Christoph Meyer (FDP) kritisieren den Streik und fordern eine Rückkehr an den Verhandlungstisch.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Bahn und GDL verhandeln wieder - Einigung laut Bahn in SichtDie Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft zum wiederholten Mal im laufenden Tarifkonflikt zu Streiks auf. Sowohl der Verband der Chemischen Industrie als auch Politiker wie Christoph Meyer (FDP) kritisieren den Streik und fordern eine Rückkehr an den Verhandlungstisch.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Bahn und GDL verhandeln wieder - Einigung laut Bahn in SichtDie Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL verhandeln wieder. Kommende Woche könne es laut Bahn zu einer Einigung kommen.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Streik: Bahn und GDL verhandeln wieder - Einigung laut Bahn in SichtIm Tarifstreit bei der Deutschen Bahn nehmen beide Seiten wieder die Verhandlungen auf. Der Konzern und die Lokführergewerkschaft GDL seien zuversichtlich.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Streiks: Bahn und GDL verhandeln wieder - Einigung laut Bahn in SichtBei der Deutschen Bahn zeichnet sich ein Ende der Streiks mit bundesweiten Zugausfällen ab. Der Konzern und die Lokführergewerkschaft GDL wollen wieder ve...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Deutsche Bahn und GDL verhandeln wieder: Einigung laut Bahn in SichtWar es das mit den Bahnstreiks? Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn nehmen die Verhandlungen wieder auf - und die Bahn zeigt sich zuversichtlich.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »